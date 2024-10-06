"Толчок был, да. Со стороны по-разному смотрится такой эпизод. Но соперник локтем попал в больное место, поэтому чуть-чуть неприятно было. А так… фол был, по-моему, пенальти по делу. Надо было оказывать давление на защитников при наших атаках, движения добавить впереди", - цитирует Ерохина "РБ Спорт".
Вчера, 5-го октября, петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над "Оренбургом" в 11-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0. Во втором тайме полузащитник петербуржцев Александр Ерохин упал в штрафной оренбуржцев после столкновения с защитником, главный арбитр встречи назначил одиннадцатиметровый удар, который реализовал Густаво Мантуан.
После 11-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками, однако московский "Локомотив" и "Краснодар" имеют матч в запасе.
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин высказался о пенальти в матче с "Оренбургом"
Полузащитник петербургского "Зенита" Александр Ерохин рассказал о падении в штрафной "Оренбурга" в 11-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"