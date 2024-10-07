Об этом сообщил Роман Бабаев, генеральный директор столичного клуба. Он отметил, что в летнее трансферное окно "армейцы" не делали запрос в "Ростов" о покупке 24-летнего футболиста.
- Данил - футболист очень высокого уровня, который, уверен, интересен подавляющему большинству клубов России. Какие-то разговоры ведутся всегда, но конкретных переговоров, обменов письмами не было.
Реально ли к этому вернуться зимой? Всё возможно, - цитирует гендиректора "армейцев" "Чемпионат".
Глебов является игроком донской команды с 2019 года. Всего на счету опорного полузащитника 183 игры за "Ростов", в которых он записал на свой счет 12 голов и 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глебова в восемь миллионов евро, контракт игрока с "Ростовом" истекает через четыре года.
В текущем сезоне Глебов 11 раз выходил на поле в футболке "Ростова" и забил один мяч.
Гендиректор ЦСКА Бабаев допускает, что клуб зимой рассмотрит вариант с подписанием Глебова из "Ростова"
В ЦСКА не исключают, что клуб в зимнее межсезонье рассмотрит кандидатуру полузащитника "Ростова" Данилы Глебова.
Фото: ФК "Ростов"