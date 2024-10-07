"Мне очень нравится, как Станкович руководит. Я получаю удовольствие от футбола. Думаю, он будет делать игру красно-белых только лучше. Есть хорошие футболисты, придут новые, и всё наладится. Надо в обороне менять игру, в атаке то команда хорошо смотрится", - приводит слова Морозова Legalbet.
Деян Станкович возглавил московский "Спартак" после окончания предыдущего сезона. Под руководством 46-летнего сербского специалиста красно-белые в Российской Премьер-Лиге одержали 5 побед, 4 раза сыграли вничью и дважды проиграл (разница мячей 17:9). В результате после 11 туров с 19 набранными очками "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице, уступая лидирующему "Краснодару" 8 очков.
На групповом этапе Пути РПЛ Кубка России "Спартак" одержал 4 победы и потерпел одно поражение. Тем самым, после 5 туров с 12 набранными очками москвичи гарантировали себе первое место в группе А.
Морозов: я получаю удовольствие от футбола "Спартака" Станковича
Бывший игрок московского "Спартака" Геннадий Морозов поделился своим впечатлением от игры красно-белых в текущем сезоне под руководством Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"