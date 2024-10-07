По вратарям вопросов нет, наконец-то поняли, что нет смысла Сафонова дёргать на такие сборы. По нападению тоже всё понятно. А вот по отдельным персоналиям в обороне и средней линии вопросы есть. Горшков играет в "Зените"? А Хлусевич в "Спартаке"? Ну и чего их брать? Можно это же сказать про Пруцева, Мостового, Бабкина. А Головина зачем звать? Тогда уж можно и Захаряна, он выздоровел, наверняка соскучился по России", - приводит слова Бубнова Sportbox.
7 октября начинается очередной учебно-тренировочный сбор национальной команды России по футболу. Тренерский штаб сорной во главе с Валерием Карпиным пригласил для участия в этом сборе, который пройдёт до 15 октября в Новогорске, 28 футболистов.
Товарищеских матчей сборная Россия во время этого сбора не проведёт, так как команда Пакистана отозвала своё согласие на проведение подобной игры 11 октября.
Начиная с февраля 2022 года, когда ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить футбольные клубы и сборные из России от участия в международных соревнованиях, национальная команда проводит только товарищеские игры. В 2024 году подопечные Валерия Карпина сыграли со сборными Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0).
Бубнов - о составе сборной России: Горшков, Хлусевич, Пруцев, Мостовой в клубах играют? Ну и чего их брать?
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о составе сборной России по футболу на октябрьский сбор.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу