"Я думаю, что руководство ВЦИОМ и тех, кто конкретно проводил эти исследования, было бы неплохо пригласить на эти трибуны. Такое ощущение, что исследование немного оторвано от жизни либо та методика, которая использовалась, как-то немного не отражает [ситуации]", - приводит слова Гафина "СЭ".
30 сентября ВЦИОМ опубликовал аналитический отчёт по результатам опроса, согласно которому за последние 19 лет на 34% возросла доля россиян, равнодушно относящихся к футболу, добравшись до значения в 77%. Кроме того, исследовательской организацией утверждается, что в России в 5 раз снизилось количество постоянных футбольных болельщиков (с 19% до 4%) и в 2 раза - количество людей, которые интересуются футболом время от времени (с 34% до 18%).
"Исследование ВЦИОМ немного оторвано от жизни". В "Динамо" пригласили руководство ВЦИОМ на трибуны
Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал выводы ВЦИОМ о снижении популярности футбола в России.
Фото: "Динамо" Москва