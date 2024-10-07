Денис Глушаков: сейчас я прижат к стенке. Думаю, ппомог бы "Химкам" в этой тяжёлой ситуации

Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков высказался о своём переводе в дублирующий состав команды.

Фото: ФК "Химки"

"Я сейчас прижат к стенке, потому что в "Химках" набрали много игроков. Мне дали тренировочный процесс, но хочется игровой практики. Трансферное окно закрыто, рассматривать предложения какие?то мне нет смысла. Думаю, я бы помог команде. Сейчас она в такой тяжелой ситуации, потому что психологически, наверное, непросто — очки не набираются, сложно", - сказал Глушаков в эфире программы "Громко!" на телеканале "Матч ТВ".



Денис Глушаков в июне 2024 года во второй раз пополнил состав подмосковных "Химок". Контракт между игроком и клубом рассчитан до конца текущего сезона. После перехода 37-летний полузащитник принял участие в 8 матчах, результативными действиями не отметился.



В сентябре тренерский штаб "Химок" из-за большого количества игроков в клубе перевёл Глушакова во вторую команду. 3 октября футболист подписал контракт с ростовским СКА, который выступают в Медиалиге. При этом, по его словам, соглашение с "Химками" остается в силе.



"Химки" за 11 туров Российской Премьер-Лиги набрали 8 очков и расположились на тринадцатом месте в турнирной таблице.