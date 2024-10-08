"Не знаю, почему у Сергеева не получается забить. Пока просто не везет. Не может не только он, а в целом команда. Думаю, ему не нужна адаптация в клубе, тут остались те, с кем он играл, тренерский штаб. Надеюсь, в следующем матче всё будет хорошо", - цитирует Дмитриева "Чемпионат".
Иван Сергеев перешел в самарские "Крылья Советов" из петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно за 2 миллиона евро. Нападающий провел за самарцев во всех турнирах пять матчей и не смог отметиться результативными действиями. Ранее форвард выступал за петербургский "Зенит". Всего Сергеев провел в Российской Премьер-Лиге 88 матчей и записал на свой счет 26 забитых мячей и 18 голевых передач.
После 11-ти сыгранных туров команда Игоря Осинькина располагается на 10-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11-ю набранными очками.
Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитриев - о безголевой серии Сергеева: ему просто не везет
Полузащитник "Крыльев Советов" Игорь Дмитриев высказался о нападающем Иване Сергееве.
Фото: ФК "Крылья Советов"