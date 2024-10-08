- Обводить можно и в центре поля. Главный показатель для игрока атаки – голевые действия, то есть забитые голы и голевые передачи. Вот когда это качество на уровне, тогда и игрок оценивается хорошо. Не из-за обводок где-то в центре поля – это все больше относится к цирку и шоу, - передает слова Гладилина "Советский спорт".
В матче с "Ростовом", который прошел на прошлой неделе и завершился уверенной победой красно-белых со счетом 3:0, Маркиньос сделал семь удачных обводок - это лучший результат в лиге за последние полтора года.
"Спартак" сообщил о переходе 24-летнего футболиста из "Ференцвароша" в начале августа, подписав с ним контракт до 2027 года. Бразилец выходил на поле в восьми матчах РПЛ, но не отметился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока "Спартака" в четыре миллиона евро.
"Это все больше относится к цирку и шоу". Бывший тренер "Спартака" Гладилин раскритиковал игру Маркиньоса
Экс-футболист и тренер столичного "Спартака" Валерий Гладилин высказался об игре бразильца Маркиньоса в составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"