"Не знаю, будет ли сборная России играть с кем-то в октябре. Много разных слухов и непонятных рассуждений. Нужно ждать официальные заявления РФС. Хочется сыграть с хорошей сборной. Я поддерживаю слова Карпина, что сборной России нужно играть только с национальными командами, а не с клубами РПЛ и Медиалиги. Это футбольное решение", - сказал Булыкин.
7 октября сборная России начала сборы, в настоящее время точно неизвестно, какая команда будет играть в товарищеских матчах. Ранее сообщалось о том, что российская сборная проведет встречу с командой Пакистана, но позже менеджер пакистанской сборной это опроверг, оставив вариант, при котором в Россию отправится сборная, составленная из игроков пакистанских клубов.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказал мнение, что необходимо играть только с национальными командами, а не с клубами. Он также заявил, что если бы знал о том, что соперника на сборах не будет, то принял решение об их отмене.
В Российском футбольном союзе уведомили футбольную общественность о том, что национальная команда не будет играть с Пакистаном во время октябрьских сборов.
Источник: "Чемпионат"
Булыкин: поддерживаю Карпина, сборной России нужно играть только с национальными командами
Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин согласился со словами Валерия Карпина о том, что сборной России следует играть только с национальными командами.
Фото: РФС