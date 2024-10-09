"Никто не узнает, откуда раскачивалась ситуация с Осинькиным. Я считаю, что у "Крыльев Советов" не было оснований менять Осинькина. Что касается вмешательства губернатора Самарской области, мне доводилось с ним общаться. Мы привозили Кубок России в Самару и пообщались с губернатором — он очень любит футбол и переживает за "Крылья", - цитирует Семшова "Чемпионат".
Сегодня, 9-го октября, губернатор Самарской области встретился с представителями самарских "Крыльев Советов". После встречи стало известно, что главный тренер клуба Игорь Осинькин останется на своей должности и не будет отправлен в отставку. Ранее сообщалось, что новым главным тренером самарцев может стать Сергей Игнашевич.
После 11-ти сыгранных туров "Крылья Советов" располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеют в своем активе 11 набранных очков. Самарцы потеряли математические шансы на выход из группы Кубка России, заняв последнее место в квартете с московским и махачкалинским "Динамо" и "Спартаком".
Семшов: считаю, что у "Крыльев Советов" не было оснований менять Осинькина
Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался о встрече представителей "Крыльев Советов" с губернатором Самарской области.
Фото: ФК "Крылья Советов"