"Сердце болит, но рана зажила". Карпин вспомнил матч сборных России и Украины 1999 года

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, зажила ли у него рана после матча отборочного турнира Евро-2000 между сборными России и Украины.

Фото: "СЭ"

"Рана с матча Россия - Украина в "Лужниках" зажила. Если бы не зажила, умер бы уже, наверное. Сердце болит, но рана зажила", - сказал Карпин журналистам.



Матч между сборными России и Украины в рамках 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2000 года состоялся 9 октября 1999 года в Москве на стадионе "Лужники". Он завершился ничьей: на гол Валерия Карпина на 76-й минуте украинцы ответили голом Андрея Шевченко на 88-й минуте. В результате Украина обошла россиян в группе на 1 очко и получила право на участие в стыковых матчах.