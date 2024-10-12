- Сезон вновь станет провальным для "Манчестера". Их можно сравнить со "Спартаком" - клубы с огромной историей, у которых куча проблем. Аналогия подходит, - цитирует бывшего игрока "МЮ" "СЭ".
"Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне АПЛ под руководством Эрика тен Хага провел семь матчей и набрал восемь очков, клуб занимает 14-е место в таблице.
"Спартак", который возглавляет серб Деян Станкович, с 19 баллами располагается на шестой строчке в таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые на своем стадионе встретятся с лидером РПЛ "Краснодаром", матч пройдет 19 октября и начнется в 16:30 по столичному времени.
"Клубы с огромной историей, у которых куча проблем". Канчельскис сравнил "Манчестер Юнайтед" со "Спартаком"
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис сравнил свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед" с московским "Спартаком".
Фото: Официальный сайт РПЛ