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Колосков: товарищеские матчи сборной России можно занести в актив, но они были с посредственными соперниками

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков согласился с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, который не стал оценивать свою работу в национальной команде.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
"Карпин прав. Критерии оценки тренера — это результат. Сегодня у нас официальных игр нет, следовательно, результата тоже нет. Товарищеские матчи, которые мы играем, можно занести в актив, потому что ни одной игры не проиграли. Но эти встречи были с посредственными соперниками. Да, парочка была с серьезными, но тем не менее. У нас команда дружная, доверие футболистов есть к нему, как и у руководства", - приводит слова Колоскова "Матч ТВ".

Валерий Карпин занимает должность наставника национальной команды с июля 2021 года. Прошлым летом РФС продлил контракт с 55-летним специалистом на срок до июля 2028 года.

Под его руководством сборная России пробилась в стыковые матчи в отборочном турнире чемпионата мира 2022, но она была отстранена ФИФА от них, как и от всех других международных турнирах. В связи с этим, начиная с февраля 2022 года, российская сборная проводит только товарищеские игры. Последний такой матч прошёл 5 сентября, когда со счётом 3:0 была побеждена сборная Вьетнама.

Валерий Карпин Вячеслав Колосков РФС Сборная России
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