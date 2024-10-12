"Карпин прав. Критерии оценки тренера — это результат. Сегодня у нас официальных игр нет, следовательно, результата тоже нет. Товарищеские матчи, которые мы играем, можно занести в актив, потому что ни одной игры не проиграли. Но эти встречи были с посредственными соперниками. Да, парочка была с серьезными, но тем не менее. У нас команда дружная, доверие футболистов есть к нему, как и у руководства", - приводит слова Колоскова "Матч ТВ".
Валерий Карпин занимает должность наставника национальной команды с июля 2021 года. Прошлым летом РФС продлил контракт с 55-летним специалистом на срок до июля 2028 года.
Под его руководством сборная России пробилась в стыковые матчи в отборочном турнире чемпионата мира 2022, но она была отстранена ФИФА от них, как и от всех других международных турнирах. В связи с этим, начиная с февраля 2022 года, российская сборная проводит только товарищеские игры. Последний такой матч прошёл 5 сентября, когда со счётом 3:0 была побеждена сборная Вьетнама.
Колосков: товарищеские матчи сборной России можно занести в актив, но они были с посредственными соперниками
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков согласился с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, который не стал оценивать свою работу в национальной команде.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу