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Тренер "Войводины" Лалатович: "Зенит" может занять достойное место в Лиге Европы и показать себя

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Главный тренер сербской "Войводины" Ненад Лалатович оценил перспективы выступления петербургского "Зенита" в ткущем составе в еврокубках.
Фото: ФК "Зенит"
"Этот "Зенит" действительно мог бы реализовать очень серьезные результаты. Может быть, не в Лиге чемпионов, но в Лиге Европы точно сыграл бы значительную роль. У них очень много индивидуальных игроков очень высокого уровня, игроков европейских, иностранцев, которые действительно играют активно, на хороших скоростях, в обоих направлениях, без мяча, нападают. Когда "Зенит" вернется, то он сможет занять достойное место в этой лиге и показать себя", - приводит слова Лалатовича "СЭ".

Сербская "Войводина" 12 октября в Санкт-Петербурге провела товарищеский матч с действующим чемпионом России "Зенитом". Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 4:1.

Петербургский "Зенит" последние 6 сезонов становился победителем Российской Премьер-лиги. В текущем сезоне сине-бело-голубые за 11 туров подопечные Сергея Семака заработали 26 очков (в результате 8 побед, 2 ничей и 1 поражения) и на данный момент расположились на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Наивысшими достижениями "Зенита" в еврокубках являются достигнутые в 2008 году победы в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА, а также выход в 1/8 финала Лиги чемионов УЕФА (в сезонах 2011/12, 2013/14, 2015/16).

Зенит
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