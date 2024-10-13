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Кафанов: наших вратарей в Европе будет больше, Сафонов и Лунев - не последние

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о российских голкиперах, играющих в Европе.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Если мы сохраним такой подход по работе с вратарями, думаю, больше наших вратарей будет в Европе. Андрей Лунев и Матвей Сафонов — не последние, у нас очень сильные вратари. Говорю об этом с уверенностью", - цитирует Кафанова "СЭ".

Андрей Лунев, ныне выступающий за московское "Динамо", ранее играл за немецкий "Байер" и азербайджанский "Карабах". На счету вратаря 8 матчей за сборную России. В текущем сезоне Лунев провел за бело-голубых во всех турнирах 11 матчей, пропустил 12 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 3-х встречах.

Голкипер Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и заключил контракт до конца сезона-2028/2029. В текущем сезоне российский вратарь провел за парижан во всех турнирах 3 матча, в которых пропустил 2 мяча и сохранил свои ворота "сухими" в 1 встрече.

Виталий Кафанов Андрей Лунев Матвей Сафонов
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