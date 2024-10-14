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Источник: футболисты "Химок" несколько месяцев не получают зарплату

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По информации СМИ, футболисты подмосковных "Химок" несколько месяцев не получают заработную плату и премиальные выплаты.
Фото: ФК "Химки"
Сообщается, что срок задержек в клубе из Подмосковья составляют примерно 3 месяца.

В то же время химчане за каждую победу в чемпионате России получают бонусы в размере 300 тыс. рублей. Первая половина этой суммы футболисты получают сразу, а вторая половина будет выплачена в конце сезона при условии сохранения прописки в РПЛ.

После 11 туров "Химки", набрав 8 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре подмосковная команда 19 октября на своём поле сыграет с московским "Локомотивом".

Источник: Legalbet

Химки
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