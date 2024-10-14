Думаю, если бы была возможность, то «Динамо» бы ещё легионеров пригласило. С российскими футболистами пока проблема, однозначно. Если бороться за чемпионство, то нужны хорошие игроки. Назовите мне хоть одного сильного российского нападающего, кроме Тюкавина", - приводит слова Терёхина Legalbet.
После 11 туров московское "Динамо", набрав 20 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре бело-голубые 20 октября на выезде сыграют против казанского "Рубина". Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
В Кубке России "Динамо" на групповом этапе Пути РПЛ за пять матчей набрало 8 очков, с которыми на данный момент занимает второе место в группе А.
Терёхин: у "Динамо" пока проблема с российскими футболистами
Экс-форвард московского "Динамо" Олег Терёхин поделился своим мнением о текущем составе бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо" Москва