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Булыкин: я бы ужесточил лимит - максимум 6 иностранцев на поле

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Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин выступил за ужесточение лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Локомотив"
"Что делаем с лимитом? Я бы ужесточил. Когда играют 2-3 россиянина в составе, это никуда не годится. Хорошо, что есть пример "Локомотива" - а без него у нас было бы совсем мало россиян для той же сборной. Поэтому сделал бы лимит прежним — 6 иностранцев на поле максимум", - приводит слова Булыкина "РБ Спорт".

Начиная с сезона-2022/23 в Российской Премьер-Лиге действует следующий лимит на легионеров: максимальное количество иностранцев в заявке футбольного клуба на сезоне составляет 13 футболистов. При этом требуется наличие в заявке минимального количества футболистов, которые воспитаны в российских академиях, - 12. Кроме того, на поле в составе одной команды одновременно могут находиться максимум восемь иностранцев.

Дмитрий Булыкин Локомотив
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