Сообщается, что гендиректор "Спартака" при выборе кандидата на должность спортивного директора красно-белых советовался с разными директорами футбольных клубов из европейских чемпионатов. В их число входил руководитель "Бенфики". В результате был составлен шорт-лист, в который вошло 5 кандидатов ? 1 россиянин и 4 иностранца.
Португалец Томаш Амарал был назначен на пост спортивного директора московского "Спартака" 1 января 2024 года. До этого специалист 4,5 года трудился в португальской "Бенфике" в качестве старшего скаута.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": назначить Амарала в "Спартаке" рекомендовал спортивный директор "Бенфики"
По информации СМИ, спортивный директор "Бенфики" Руй Педро Брас рекомендовал генеральному директору "Спартака" Олегу Малышеву назначить Томаша Амарала на аналогичную должность.
Фото: ФК "Спартак"