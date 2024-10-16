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"Чемпионат": назначить Амарала в "Спартаке" рекомендовал спортивный директор "Бенфики"

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По информации СМИ, спортивный директор "Бенфики" Руй Педро Брас рекомендовал генеральному директору "Спартака" Олегу Малышеву назначить Томаша Амарала на аналогичную должность.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что гендиректор "Спартака" при выборе кандидата на должность спортивного директора красно-белых советовался с разными директорами футбольных клубов из европейских чемпионатов. В их число входил руководитель "Бенфики". В результате был составлен шорт-лист, в который вошло 5 кандидатов ? 1 россиянин и 4 иностранца.

Португалец Томаш Амарал был назначен на пост спортивного директора московского "Спартака" 1 января 2024 года. До этого специалист 4,5 года трудился в португальской "Бенфике" в качестве старшего скаута.

Источник: "Чемпионат"

Спартак Томаш Амарал Олег Малышев Бенфика
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