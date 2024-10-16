"Прошел стажировку, она продолжалась 3 дня. Я очень благодарен "Спартаку", тренерскому штабу команды за то, что пошли навстречу. За 3 дня тяжело наладить тесный контакт со Станковичем, но понял, что это специалист высокого уровня, увидел интересный тренировочный процесс, мне все очень понравилось. Опять же, это было нужно для лицензии, так что удалось почерпнуть для себя, что в команде у Деяна хорошая атмосфера, у него хорошая команда", - приводит слова Самедова "РИА Новости".
40-летний Александр Самедов в настоящее время проходит обучение в академии Российского футбольного союза для того, чтобы в конечном итоге получить тренерскую лицензию по программе УЕФА. Одним из обязательных компонентов образовательного процесса является стажировка в футбольном клубе.
Сербский специалист Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в мае 2024 года. Под его руководством красно-белые за 11 туров чемпионата России набрали 19 очков и заняли текущее шестое место в турнирной таблице, а за 5 туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России москвичи набрали 12 очков и гарантировали себе первое место в группе А.
"Понял, что Станкович - специалист высокого уровня". Самедов объявил, что прошёл стажировку в "Спартаке"
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов поделился впечатлениями от пройденной в московском "Спартаке" стажировке.
Фото: ФК "Спартак"