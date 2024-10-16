По информации источника, Амарал один раз созвонился с представителями нападающего, ему назвали ценник в 30 миллионов евро, и дальше переговоры не продвинулись. На таких условиях сделка для московского "Спартака" оказалась невозможна.
Бразильский форвард Виллиан Жозе перешел в "Спартак" этим летом из испанского "Бетиса". В текущем сезоне бразилец провел за красно-белых девять игр во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
Сантьяго Хименес сыграл в семи матчах за "Фейеноорд", в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость мексиканца в 40 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
Источник: Амарал пытался подписать в "Спартак" восходящую звезду чемпионата Нидерландов
Спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал работал над трансфером мексиканского нападающего голландского "Фейеноорда" Сантьяго Хименеса перед подписанием Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Фейеноорд"