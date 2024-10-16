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Андрей Мостовой вернулся к тренировкам в общей группе "Зенита"

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев сообщил, что вингер сине-бело-голубых Андрей Мостовой вернулся к тренировкам в общей группе.
Фото: Фк "Зенит"
"Андрей занимается в общей группе", - сказал Медведев.

Напомним, 12 октября, главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что Андрей Мостовой получил повреждение во время сборов национальной команды.

В текущем сезоне Мостовой принял участие в 12 матчах сине-бело-голубых во всех турнирах, забил два гола и сделал одну голевую передачу.

В эту пятницу, 18 октября, после международной паузы возобновляется чемпионат России. В 12-м туре петербургски "Зенит" отправится в гости к тольяттинскому "Акрону", встреча состоится 18 октября, начало - в 18:00 по московскому времени.

Источник: "Спорт Экспресс"

Андрей Мостовой Зенит
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