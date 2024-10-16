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"Чемпионат": спортивный директор "Спартака" Амарал отказался от трансфера Актюркоглу из-за зарплатных требований

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Спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал отказался от трансфера полузащитника "Галатасарая" Керема Актюркоглу из-за высоких зарплатных требований.
Фото: ФК "Галатасарай"
"Амарал не решился переходить потолок зарплат в 2,5 млн евро в год. Игрок был готов перейти в "Спартак", но требовал большую зарплату. Томаш сомневался до последнего, но всё-таки решил не переходить грань по деньгам, которую сам и установил", - сообщает источник "Чемпионата".

В летнее трансферное окно сообщалось, что московский "Спартак" может приобрести полузащитника "Галатасарая" Керема Актюркоглу за 14 миллионов евро. Позднее турецкий игрок перешел в португальскую "Бенфику".

В текущем сезоне Актюркоглу провел за португальскую "Бенфику" во всех турнирах 5 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 18 миллионов евро.

После 11-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеют в своем активе 19 набранных очков.

Спартак Керем Актюркоглу Российские трансферы
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