"Амарал не решился переходить потолок зарплат в 2,5 млн евро в год. Игрок был готов перейти в "Спартак", но требовал большую зарплату. Томаш сомневался до последнего, но всё-таки решил не переходить грань по деньгам, которую сам и установил", - сообщает источник "Чемпионата".
В летнее трансферное окно сообщалось, что московский "Спартак" может приобрести полузащитника "Галатасарая" Керема Актюркоглу за 14 миллионов евро. Позднее турецкий игрок перешел в португальскую "Бенфику".
В текущем сезоне Актюркоглу провел за португальскую "Бенфику" во всех турнирах 5 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 18 миллионов евро.
После 11-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеют в своем активе 19 набранных очков.
"Чемпионат": спортивный директор "Спартака" Амарал отказался от трансфера Актюркоглу из-за зарплатных требований
Спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал отказался от трансфера полузащитника "Галатасарая" Керема Актюркоглу из-за высоких зарплатных требований.
Фото: ФК "Галатасарай"