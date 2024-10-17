"Какое бы не было желание нашей Федерации или российской стороны, но матч сборных Афганистана и России в ближайшее время невозможен. У нас нет главного тренера в сборной — в прошлом месяце он разорвал контракт с нашей федерацией и уехал работать в Гонконг", - цитирует Машуфа Sport24.
Напомним, что РФС не смог найти соперника для проведения товарищеского матча со сборной России во время октябрьской международной паузы. За несколько дней до сборов стало известно, что национальная команда Пакистана отказалась от товарищеского матча с Россией.
Сборная России провела открытую тренировку для детей и болельщиков, а после игроки отправились в расположение клубов. Сообщалось, что в ноябре национальная команда России может сыграть товарищеский матч с Сирией или Брунеем.
В 2024 году сборная России одержала победу над Сербией в товарищеском матче со счетом 4:0, встреча проходила на стадионе московского "Динамо". Также команда Валерия Карпина одержала выездную победу над Белоруссией (4:0) и Вьетнамом (3:0).
Пресс-атташе Федерации футбола Афганистана: матч сборных Афганистана и России в ближайшее время невозможен
Пресс-атташе Федерации футбола Афганистана Фируз Машуф высказался о возможном проведении матча с Россией.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ