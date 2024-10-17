"Дзюба пожмет руку Семаку, если еще не совсем выжил из ума. То, что он сделал в прошлый раз - тотальное неуважение, так вести себя нельзя. Под руководством Семака Дзюба становился чемпионом России - нужно уважать людей, которые помогли тебе", - заявил Петржела.
В апреле 2023-го года "Локомотив" уступил "Зениту" (1:2) в рамках 22-го тура чемпионата России 2022/23. После матча Дзюба, на тот момент выступавший в составе "железнодорожников", не пожал руку главному тренеру санкт-петербргской команды. В 12-м туре текущего сезона "Акрон" примет "Зенит". Игра состоится в пятницу, 18-го октября.
Артем Дзюба подписал контракт с "Акроном" в статусе свободного агента в сентябре текущего года. В первых 4-х матчах за клуб из Тольятти в РПЛ 36-летний форвард оформил 1+3 по системе гол+пас.
Источник: "РБ Спорт"
Петржела: Дзюба пожмет руку Семаку, если еще не совсем выжил из ума. Нужно уважать людей, которые помогли тебе
Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о предстоящей встрече форварда "Акрона" Артема Дзюбы с наставником сине-бело-голубых Сергеем Семаком в 12-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"