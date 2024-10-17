"Я бы сделал бой Дзюба - Соболев. Оба играли в "Спартаке", оба габаритные, примерно одной комплекции и весовой категории. Оба достаточно шумные и как будто в целом по жизни готовы подраться", - цитирует Гаджиева "РБ Спорт".
Александр Соболев перебрался из "Спартака" в "Зенит" в летнее трансферное окно. Последним матчем Соболева за "Спартак" стала игра 1-го тура РПЛ против "Оренбурга" (0:2). После нее на фоне слухов о желании игрока перейти в "Зенит" главный тренер "Спартака" Деян Станкович отстранил Соболева от тренировок с основной командой.
Артем Дзюба минувшим летом покинул московский "Локомотив" в статусе свободного агента. Долгое время форвард оставался без клуба, а в сентябре подписал контракт с тольяттинским "Акроном".
Президент Fight Nights Global заявил о желании организовать бой между Соболевым и Дзюбой
Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, что хотел бы провести бой между форвардом "Зенита" Александром Соболевым и нападающим "Акрона" Артемом Дзюбой.
Фото: официальный сайт "Зенита"