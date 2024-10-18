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Полузащитник "Крыльев Советов" Бабкин: мы все поддерживаем Сергеева, он качественный игрок

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Сергей Бабкин, полузащитник "Крыльев Советов", высказал мнение, что форварду Ивану Сергееву, ранее уже выступавшему за самарский клуб, не нужна адаптация.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Но в любом случае уже видно, что он качественный и хороший игрок. Пока у него нет голов, но мы все его поддерживаем. У него в "Крыльях" все впереди, - цитирует полузащитника "Крыльев Советов" Legalbet.

Сергеев вернулся в "Крылья Советов" в летнее межсезонье из петербургского "Зенита". На счету футболиста пять матчей, в которых он не смог поразить ворота соперников или ассистировать партнерам.

Самарский клуб в 11 турах набрал 11 баллов и идет на десятой строчке в таблице РПЛ. Следующим соперником "Крыльев" в РПЛ станет "Оренбург", игра пройдет 20 октября и начнется в 16:30 мск.

Сергей Бабкин Иван Сергеев Крылья Советов
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