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Аршавин: "Зенит" уверенно победит. Не верю, что "Акрон" даже сможет забить

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По мнению бывшего игрока сборной России и "Зенита" Андрея Аршавина, "Зенит" сегодня, 18 октября, одержит уверенную победу над дебютантом РПЛ "Акроном".
Фото: ФК "Акрон"
- На мой взгляд, "Зенит" уверенно победит. Я даже не верю, что тольяттинцы смогут забить.

Будет ли у Дзюбы особая мотивация? В целом - да. Ему будет интересно проявить себя. Если он в очередной раз это сделает - будет повод поговорить, - передает слова Аршавина "Матч ТВ".

Встреча в рамках 12-го тура пройдет сегодня и начнется в 18:00 по московскому времени. В составе "Акрона" выступает четырехкратный чемпион России в составе "Зенита" Артем Дзюба, который с сентября принадлежит "Акрону".

Андрей Аршавин Акрон Зенит
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