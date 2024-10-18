- На мой взгляд, "Зенит" уверенно победит. Я даже не верю, что тольяттинцы смогут забить.
Будет ли у Дзюбы особая мотивация? В целом - да. Ему будет интересно проявить себя. Если он в очередной раз это сделает - будет повод поговорить, - передает слова Аршавина "Матч ТВ".
Встреча в рамках 12-го тура пройдет сегодня и начнется в 18:00 по московскому времени. В составе "Акрона" выступает четырехкратный чемпион России в составе "Зенита" Артем Дзюба, который с сентября принадлежит "Акрону".
Аршавин: "Зенит" уверенно победит. Не верю, что "Акрон" даже сможет забить
По мнению бывшего игрока сборной России и "Зенита" Андрея Аршавина, "Зенит" сегодня, 18 октября, одержит уверенную победу над дебютантом РПЛ "Акроном".
Фото: ФК "Акрон"