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Батак: "Рубин" играет как многие команды в Италии, но мне кажется, они могут лучше

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Бывший защитник "Динамо" Радослав Батак оценил игру казанского "Рубина" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
"Рубин" играет как многие команды в Италии. Но мне кажется, они могут лучше. Я люблю более динамичный футбол, более скоростной. Каждый пас должен идти вперед, но это надо тренировать", – сказал Батак.

После 11 туров казанский "Рубин" располагается в верхней части турнирной таблицы РПЛ, команда Гаджи Гаджиева набрала 15 очков и идет на седьмой позиции, опережая ближайших преследователей "Ростов" и "Рубин" на три балла. В 12-м туре казанцы сыграют с московским "Динамо", встреча пройдет в воскресенье, 20 октября, на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Источник: Metaratings

Рубин
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