По информации источника, красно-белые намереваются отпустить игрока в зимнее трансферное окно. Отметим, что Зиньковский не попал в заявку красно-белых на матч 12-го тура РПЛ с "Краснодаром". Главный тренер Деян Станкович не возражает против трансфера 28-лентего вингера.
В текущем сезоне Зиньковский провел за "Спартак" 11 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и сделал три голевые передачи - все в Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3 миллиона евро, контракт действует до июня 2027 года.
После 11 туров "Спартак" располагается на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 19 очков.
Источник: "Спартак" ищет новый клуб для Зиньковского, Станкович не против продажи игрока
Московский "Спартак" готов расстаться с полузащитником Антоном Зиньковским и ищет ему новый клуб, главный тренер Деян Станкович не против его продажи.
Фото: ФК "Спартак"