- Сыграли ниже своих возможностей, должны были реализовывать моменты в первом тайме, во втором были завязаны в другой темп игры, нам не удалось показать наши скорости. Какая игра даст результат, покажет чемпионат. Важно двигаться без таких перепадов.
В субботу, 19 октября, московский "Локомотив" встречался в гостях с "Химками" в 12-м туре чемпионата России. Матч проходил на стадионе "Арена Химки" и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. Дубль на свой счет записал вингер Зелимхан Бакаев. Таким образом команда Михаила Галактионова прервала свою четырехматчевую победную серию в РПЛ и опустилась на третью строчку в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Галактионов: "Локомотив" сыграл ниже своих возможностей. Важно двигаться без таких перепадов
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал результат матча 12-го тура РПЛ с "Химками" (0:2).
Фото: ФК "Локомотив"