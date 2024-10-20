"Великолепное судейство Кирилла Левникова, отлично провел сложную игру, особенно в первом тайме погасил эмоции и довел игру до логического завершения. Арбитры отработали на очень высоком уровне эту сложную игру", - приводит слова Лапочкина "Матч ТВ".
Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московским "Спартаком" и "Краснодаром" прошёл 19 октября в Москве на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арена". Встреча завершилась победой чёрно-зелёных со счётом 3:0.
На игре работала судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым. Всего главный судья за матч показал футболистам 3 жёлтые карточки.
Лапочкин: арбитры отработали матч "Спартака" и "Краснодара" на очень высоком уровне
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил судейство в матче 12-го тура РПЛ сезона-2024/25 между московским "Спартаком" и "Краснодаром" (0:3).
Фото: ФК "Краснодар"