"Отрыв по очкам отыграть несложно. Давайте посмотрим в конце чемпионата. В любом случае другие команды же тоже будут играть. Интересно, как будет готовиться любая команда ко второй части чемпионата. Надо ждать, никакие шансы у "Спартака" не потеряны", - цитирует Глушакова "Чемпионат".
После 12-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 6-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19-ю набранными очками в своем активе. Красно-белые отстают от лидирующего "Краснодара" на 11 очков.
Напомним, что вчера, 19-го октября, команда Деяна Станковича на своем поле уступила "быкам" со счетом 0:3 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В последний раз красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/2017. Бессменным чемпионом России на протяжении последних шести лет является петербургский "Зенит".
Глушаков: никакие шансы у "Спартака" не потеряны, отрыв по очкам отыграть несложно
Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков высказался о турнирном положении красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"