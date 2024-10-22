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Министр спорта Белоруссии допустил участие в РПЛ белорусского клуба

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Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук не исключил возможность участия в чемпионате России клуба из белорусского чемпионата.
Фото: ФК "Динамо Минск"
"На мой взгляд, возможен такой же вариант, как у нас существует в хоккее. Там клуб из Республики Беларусь участвует в Континентальной хоккейной лиге. Достаточно большое количество футбольных команд мы не сможем задействовать, это не в интересах и России. Но один клуб - почему нет?" - Ковальчук.

В Российской Премьер-Лиги на данный момент выступают 16 команд, занявшие два последних местах вылетают из высшего дивизиона. Занявшие 14 и 13 места играют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ с клубами, которые заняли 3 и 4 места в Первой лиги. Последние шесть сезонов подряд чемпионом России становился петербургский "Зенит". В Высшей лиге Белоруссии также выступают 16 команд, последним чемпионом страны было минское "Динамо".

Источник: "РБ Спорт"

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