Встреча 12-го тура РПЛ прошла на "Лукойл Арене" на прошлой неделе и завершилась победой "быков" со счетом 3:0.
- Не могу сказать, что он после этого как?то открылся по?новому. Мало времени между играми, поэтому ничего радикального не сделаешь. Вспоминаю, что бы я мог назвать разгромом, но, наверное, ничего такого не было. Понятно, был разговор об игре, но это уже останется в раздевалке, - передает слова защитника "Спартака" "Чемпионат".
В активе красно-белых 19 баллов после 12 туров, клуб идет на шестой строчке в турнирной таблице. В следующем туре "Спартак" отправится в гости к "Пари НН", матч пройдет 27 октября.
В этом сезоне 22-летний Денисов провел за "Спартак" 11 матчей в РПЛ, но не отметился голевыми действиями.
Защитник "Спартака" Денисов рассказал о реакции Станковича на поражение от "Краснодара"
Защитник красно-белых Даниил Денисов рассказал, как наставник команды Деян Станкович отреагировал на поражение в матче с "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"