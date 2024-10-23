Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
16:30
ХимкиНе начат
Акрон
19:00
РубинНе начат
Ростов
19:00
ЛокомотивНе начат
Краснодар
21:15
Нижний НовгородНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
19:45
СелтикНе начат
Брест
19:45
БайерНе начат
Ред Булл Зальцбург
22:00
Динамо ЗагребНе начат
РБ Лейпциг
22:00
ЛиверпульНе начат
Барселона
22:00
БаварияНе начат
Янг Бойз
22:00
ИнтерНе начат
Бенфика
22:00
ФейеноордНе начат
Атлетико
22:00
ЛилльНе начат
Манчестер Сити
22:00
СпартаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Брага
17:30
Буде-ГлимтНе начат
Галатасарай
17:30
ЭльфсборгНе начат

Защитник "Спартака" Денисов рассказал о реакции Станковича на поражение от "Краснодара"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник красно-белых Даниил Денисов рассказал, как наставник команды Деян Станкович отреагировал на поражение в матче с "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"
Встреча 12-го тура РПЛ прошла на "Лукойл Арене" на прошлой неделе и завершилась победой "быков" со счетом 3:0.

- Не могу сказать, что он после этого как?то открылся по?новому. Мало времени между играми, поэтому ничего радикального не сделаешь. Вспоминаю, что бы я мог назвать разгромом, но, наверное, ничего такого не было. Понятно, был разговор об игре, но это уже останется в раздевалке, - передает слова защитника "Спартака" "Чемпионат".

В активе красно-белых 19 баллов после 12 туров, клуб идет на шестой строчке в турнирной таблице. В следующем туре "Спартак" отправится в гости к "Пари НН", матч пройдет 27 октября.

В этом сезоне 22-летний Денисов провел за "Спартак" 11 матчей в РПЛ, но не отметился голевыми действиями.

Даниил Денисов Спартак Деян Станкович Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится