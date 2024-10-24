Об этом источнику сообщили в Российском футбольно союзе. Национальная команда России сыграет с Брунеем 15 ноября в городе Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.
Ещё один товарищеский матч со сборной Сирии российская команда проведет 19 ноября, эта встреча пройдет в Волгограде. В последней товарищеской игре подопечные Валерия Карпина одержали победу над сборной Вьетнама (3:0).
Напомним, во время октябрьских сборов россияне не проводили товарищеские матчи, потому что своевременно не был найден соперник.
Источник: "Матч ТВ"
Матч сборных России и Брунея будет учтен в рейтинге ФИФА
Результат товарищеского матча между сборными России и Брунея будет учтен в рейтинге ФИФА.
Фото: РФС