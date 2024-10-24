"Зиньковский мне всегда нравился, но в последнее время чувствуется, что нет того запала, когда он выходит на поле. Думаю, вряд ли он уйдет. Жалко, если такими игроками будем разбрасываться", - сказал Хаджи.
Ранее в СМИ сообщали, что руководство московского клуба готово продать полузащитника Антона Зиньковского, сообщалось, что главный тренер красно-белых Деян Станкович не против трансфера.
В текущем сезоне Зиньковский провел за "Спартак" семь матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. В рамках Кубка России игрок сделал три голевые передачи в пяти встречах. Антон не выходил в стартовом составе красно-белых с 18 августа.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 3 миллиона евро, его контракт со "Спартаком" заканчивается в июне 2027 года.
Источник: "Чемпионат"
Хаджи - о спартаковце Зиньковском: жалко, если такими игроками будем разбрасываться
Бывший администратор "Спартака" Александр Хаджи прокомментировал положение полузащитника красно-белых Антона Зиньковского в команде.
Фото: ФК "Спартак"