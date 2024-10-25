Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
22:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
19:30
КальяриНе начат
Торино
21:45
КомоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
21:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ренн
21:45
ГаврНе начат

Кечинов - о матче "Спартака" с "Пари НН": даже не могу предположить, какой будет результат

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
В прошлом футболист красно-белых Валерий Кечинов высказался перед игрой 13-го тура РПЛ между "Пари НН" и "Спартаком".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Ожидается непростая игра. Самоотдача у игроков "Пари НН" самая высокая. Ожидаю очень трудную игру и даже не могу предположить, какой будет результат, - передает слова Кечинова "РБ Спорт".

"Спартак" в 12 матчах текущего розыгрыша РПЛ набрал 19 баллов и идет шестым в таблице чемпионата России. У нижегородской команды 12 очков и 11-я строчка в РПЛ. Встреча состоится 27 октября, начало игры запланировано на 14:15 по столичному времени.

В своем последнем матче красно-белые обыграли махачкалинское "Динамо" в Кубке России. "Пари НН" на этой неделе в Кубке в гостях одержал победу в матче с "Краснодаром" со счетом 2:1.

Валерий Кечинов Спартак Пари НН
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится