- Ожидается непростая игра. Самоотдача у игроков "Пари НН" самая высокая. Ожидаю очень трудную игру и даже не могу предположить, какой будет результат, - передает слова Кечинова "РБ Спорт".
"Спартак" в 12 матчах текущего розыгрыша РПЛ набрал 19 баллов и идет шестым в таблице чемпионата России. У нижегородской команды 12 очков и 11-я строчка в РПЛ. Встреча состоится 27 октября, начало игры запланировано на 14:15 по столичному времени.
В своем последнем матче красно-белые обыграли махачкалинское "Динамо" в Кубке России. "Пари НН" на этой неделе в Кубке в гостях одержал победу в матче с "Краснодаром" со счетом 2:1.
Кечинов - о матче "Спартака" с "Пари НН": даже не могу предположить, какой будет результат
В прошлом футболист красно-белых Валерий Кечинов высказался перед игрой 13-го тура РПЛ между "Пари НН" и "Спартаком".
Фото: Официальный сайт РПЛ