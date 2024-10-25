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"Первым все сдал". Аршваин удостоился похвалы в РФС за обучение на тренера

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Начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников прокомментировал обучение Андрея Аршавина на тренера.
Фото: ФК "Зенит"
"У них элитная группа, у них в целом немного обучающихся. Но я готов сказать, что Аршавин - это большой профессионал, отнесся профессионально к своему обучению. Наверное, это один из лучших обучающихся на сегодняшний день. Он первым все сдал, очень серьезно относится к этому, но это и отличает руководителя такой академии, как "Зенит", от многих других", - приводит слова Овчинникова ТАСС.

Ранее Андрей Аршавин говорил, что в ноябре пройдет итоговую аттестацию для получения тренерской лицензии. Помимо Аршавина в академии РФС обучение на тренера проходят Александр Мостовой, Юрий Жирков, Дмитрий Сычёв.

Андрею Аршавину 43 года. Занимался профессиональным футболом в 1999-2018 годах. Выступал в составе таких клубов, как "Зенит" (Санкт-Петербург), "Арсенал" (Лондон), "Кубань" (Краснодар), "Кайрат" (Алма-Ата). Кроме того, в 2002-2012 гг. принял участие в 74 матчах за сборную России. В настоящее время занимает должность заместителя генерального директора петербургского "Зенита" по спортивному развитию.

Сергей Овчинников Зенит Андрей Аршавин
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