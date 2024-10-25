"Пока мне не хочется тренировать. Я гляжу на коллег, которые ходят из команды в команду... Куда-то прийти, чтобы через десять туров услышать от начальника: "Я по-другому вижу"? Честнее сидеть в телестудии и критиковать, кого считаю нужным", - приводит слова Радимова "СЭ".
Владислав Радимов занимался профессиональным футболом с 1992 по 2008 годы. За это время он играл в составах таких команд, как ЦСКА, "Реал Сарагоса", "Динамо" (Москва), "Крылья Советов" (Самара), "Зенит" (Санкт-Петербург) и др. За сборную России отыграл 33 матча.
После завершения карьеры в 2013-2017, 2018-2022 годы занимал должность главного тренера "Зенита-2". В 2023-2024 годы тренировал медиафутбольную команду "Чисто Питер".
Радимов: пока мне не хочется тренировать. Честнее сидеть в телестудии и критиковать, кого считаю нужным
Бывший игрок сборной России по футболу Владислав Радимов рассказал об отсутствии у него сейчас желания заниматься тренерской деятельностью.
Фото: ФК "Зенит"