Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо Мх
0 - 0 0 0
Акрон2 тайм
ЦСКА
16:30
ФакелНе начат
Ростов
19:00
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
6 - 1 6 1
ЧерноморецЗавершен
Тюмень
17:00
ЕнисейНе начат
Арсенал Тула
17:00
ШинникНе начат
Балтика
19:00
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Брентфорд
17:00
ИпсвичНе начат
Астон Вилла
17:00
БорнмутНе начат
Манчестер Сити
17:00
СаутгемптонНе начат
Эвертон
19:30
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
0 - 0 0 0
Вильярреал1 тайм
Райо Вальекано
17:15
АлавесНе начат
Лас-Пальмас
19:30
ЖиронаНе начат
Реал Мадрид
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Наполи
16:00
ЛеччеНе начат
Болонья
Перенесён
Милан
Аталанта
21:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
16:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
16:30
Боруссия ДНе начат
Санкт-Паули
16:30
ВольфсбургНе начат
Штутгарт
16:30
ХольштайнНе начат
Вердер
19:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Анже
18:00
Сент-ЭтьенНе начат
Реймс
20:00
БрестНе начат
Ланс
22:00
ЛилльНе начат

Кечинов считает, что уход Виллиана Жозе не станет потерей для "Спартака"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок столичного "Спартака" Валерий Кечинов ответил, как повлияет на команду возможный уход бразильца Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что в услугах футболиста заинтересован испанский "Лас-Пальмас", который зимой намерен заключить с форвардом соглашение. Сам Виллиан, как отмечалось, не против вернуться в Испанию.

- Жозе точно не будет потерей для "Спартака". Кто?то наблюдал и смотрел за Жозе из "Спартака", поэтому не верю, что он за короткий срок смог набрать лишние килограммы, которых у него очень много. Ему очень сложно их скинуть и привести себя в порядок, - передает слова Кечинова "Чемпионат".

Футболист провел за "Спартак" во всех соревнованиях 11 матчей и записал на свой счет один гол. Трудовой договор 32-летнего игрока с красно-белыми действует до июня 2026 года, а рыночная стоимость форварда оценивается в четыре миллиона евро.

Завтра, 27 октября, красно-белые в гостях сыграют с "Пари НН", матч 13-го тура РПЛ начнется в 14:15 мск.

Валерий Кечинов Спартак Виллиан Жозе
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится