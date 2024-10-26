Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что в услугах футболиста заинтересован испанский "Лас-Пальмас", который зимой намерен заключить с форвардом соглашение. Сам Виллиан, как отмечалось, не против вернуться в Испанию.
- Жозе точно не будет потерей для "Спартака". Кто?то наблюдал и смотрел за Жозе из "Спартака", поэтому не верю, что он за короткий срок смог набрать лишние килограммы, которых у него очень много. Ему очень сложно их скинуть и привести себя в порядок, - передает слова Кечинова "Чемпионат".
Футболист провел за "Спартак" во всех соревнованиях 11 матчей и записал на свой счет один гол. Трудовой договор 32-летнего игрока с красно-белыми действует до июня 2026 года, а рыночная стоимость форварда оценивается в четыре миллиона евро.
Завтра, 27 октября, красно-белые в гостях сыграют с "Пари НН", матч 13-го тура РПЛ начнется в 14:15 мск.
Кечинов считает, что уход Виллиана Жозе не станет потерей для "Спартака"
Экс-игрок столичного "Спартака" Валерий Кечинов ответил, как повлияет на команду возможный уход бразильца Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"