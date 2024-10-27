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Олимпийский чемпион Тихонов: надо Мутко поставить с ржавым ружьем охранять стадион в Саранске

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал текущее положение в российском спорте.
"На российский футбол смотреть противно – 500 человек ходит на 40-тысячные стадионы. В Мордовии есть арена на 45 тысяч, 100 миллионов уходит на содержание стадиона, на котором никто не играет. Надо Мутко поставить его охранять с ржавым ружьем. Вот где беда. Вообще о нашем футболе больше не хочется говорить", - приводит слова Тихонова "ВсеПроСпорт".

"Мордовия Арена" - это футбольный стадион, который находится в Саранске, столице Республики Мордовия. Его строительство стартовало в 2010 году. В эксплуатацию стадион официально был введён 9 апреля 2018 года.

"Мордовия Арена" вмещает 42 839 человек. В 2018 году стадион принимал четыре матча чемпионата мира по футболу. После мундиаля он использовался как домашний стадион для таких футбольных клубов, как "Мордовия", "Тамбов", "Саранск". Однако все эти клубы в конечном итоге приходили к процедуре расформирования. Кроме того, на "Мордовии Арена" 8 июня 2019 года сборная России проводила матч отборочного турнира Евро-2020 с командой Сан-Марино.

Виталий Мутко Мордовия
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