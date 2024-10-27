"В следующий раз, правда. Из Москвы приехали? С москвичами не общаюсь", - цитирует Соболева "Чемпионат".
"Зенит" не сумел обыграть "Локомотив" в матче 13-го тура РПЛ, игра в Санкт-Петербурге завершилась вничью - 1:1.
Сине-бело-голубые набрали 30 очков и сравнялись с лидирующим в турнирной таблице "Краснодаром", у которого матч в запасе. "Железнодорожники" остались на третьей строчке, сохранив отставание от клуба с берегов Невы в два балла.
"С москвичами не общаюсь". Соболев прошел мимо журналистов после игры с "Локомотивом"
Нападающий "Зенита" Александр Соболев не захотел отвечать на вопросы журналистов после игры 13-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1).
Фото: ФК "Зенит"