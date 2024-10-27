"Хотя он вроде как мужик нормальный, с ним можно пообщаться. Но он тоже больше уделял внимания именно игрокам "Зенита". Он больше проводил время с ними, позволял лишнего и закрывал глаза на какие-то моменты. Они могли сказать: "Да иди ты со своими тренировками! С этими упражнениями иди в одно место!" Для меня это было дико", - приводит слова Павлюченко Sport24 со ссылкой на интервью на ютуб-канале предпринимателя Станислава Роженькова.
Дик Адвокат занимал должность главного тренера петербургского "Зенита" в 2006-2009 гг. За это время сине-бело-голубые стали чемпионами страны в 2007 году и обладателями Кубка УЕФА в 2008 году.
В 2010-2012 гг. нидерландский специалист возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда с первого места в отборочной группе вышла в финальную часть чемпионата Европы 2012 года, но там россияне не преодолели стадию группового этапа.
Павлюченко: игроки "Зенита" в сборной России могли послать Адвоката в одно место
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о работе с экс-наставником национальной команды Диком Адвокатом.
Фото: Global Look Press