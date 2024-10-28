.- Уже конец октября, я не понимаю, что делает этот тренер, какие решения и почему он принимает. А прошло уже много времени, первый круг заканчивается. Боюсь, что это очередное разочарование. Не вижу перспектив, чтобы что-то вдруг пошло в значительно лучшую сторону с учетом того, сколько игроков было куплено.
Напомним, 16 мая московский "Спартак" объявил о том, что Деян Станкович станет главным тренером команды начиная с сезона-2024/25. Контракт со специалистом был подписан на два года. Под руководством сербского специалиста красно-белые провели 19 матчей, которых одержали 11 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения. В этих играх было забито 33 мяча, пропущено - 16.
По итогам 13 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице. Команда Станковича набрала 22 очка и отстает от призовой тройки на шесть баллов.
Источник: "РБ Спорт"
Черданцев - о Станковиче: боюсь, что это очередное разочарование
Фото: ФК "Спартак"