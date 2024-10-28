"Насколько я знаю, переход Кордобы в "Спартак" может состояться этой зимой. По крайней мере, так думают представители Кордобы. Летом он мог оказаться в "Спартаке", но его агенты захотели большие подъемные, клуб не был готов платить огромные деньги. Но думаю, что тут уже все будет зависеть от позиции "Спартака": нужен он им или нет", - заявил Кузьмичев.
Форвард "Краснодара" Джон Кордоба выступает в составе "горожан" с лета 2021-го года. "Быки" заплатили за его переход берлинской "Герте", по сообщениям СМИ, 20 миллионов евро. В летнее трансферное окно слухи активно связывали Кордобу с возможным переходом в московский "Спартак".
Действующий контракт Кордобы с "Краснодаром" истекает менее чем через год, летом 2025-го. В текущем сезоне на счету нападающего 6+4 по системе гол+пас в 8-ми матчах чемпионата России.
Источник: "РБ Спорт"
Кузьмичев: Джон Кордоба может перейти в московский "Спартак" зимой
Футбольный функционер Владимир Кузьмичев прокомментировал слухи о возможном трансфере форварда Джона Кордобы из "Краснодара" в "Спартак".
Фото: официальный сайт "Краснодара"