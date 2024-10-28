"Я всегда говорил, что Барко — спорный трансфер, тем более за такие деньги. Он больше носится с мячом и занимается самолюбованием, чем создаёт моменты и плодотворно работает для команды. С "Пари НН" его вообще не было видно. Им все слишком сильно восхищались, потому что остальные ещё хуже", - цитирует Червиченко "Чемпионат".
Эсекьель Барко перешел в московский "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейт" в летнее трансферное окно за 14 миллионов евро и подписал контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет6 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего аргентинца в 12 миллионов евро.
После 13-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 22 набранных очка. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с московским ЦСКА.
Червиченко: Барко все слишком сильно восхищались, потому что остальные ещё хуже
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о полузащитнике Эсекьеле Барко.
Фото: ФК "Спартак"