"Алексей и Антон никогда не отказывались от вызова в сборную. Несмотря на тяжелую логистику они всегда готовы приехать с удовольствием. Если они войдут в окончательный список — никаких проблем с их стороны точно не будет", - цитирует Кузьмичева "СЭ".
Сегодня, 28-го октября, был опубликован расширенный список национальной команды России на ноябрьские сборы, братья Миранчуки попал в этот список. Напомним, что команда Валерия Карпина в ноябре проведет товарищеские матчи с Сирией и Брунеем, встречи пройдут на стадионе в Краснодаре и Волгограде.
В текущем сезоне Антон Миранчук провел за швейцарский "Сьон" во всех турнирах 5 матчей и не отметился результативными действиями. На счету Алексея Миранчука 11 матчей за американскую "Атланту Юнайтед" во всех турнирах, 3 забитых мяча и 2 голевые передачи. Напомним, что "Атланта Юнайтед" уступила "Интер Майами" в первом матче плей-офф МЛС.
Кузьмичев заявил, что братья Миранчуки приедут в сборную России, если попадут в окончательный список
Бывший директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев заявил, что братья Миранчуки без проблем приедут в расположение сборной России.
Фото: РФС