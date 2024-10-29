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"Зенит" обратился в ЭСК по поводу неудаления Батракова в матче с "Локомотивом"

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"Зенит" обратится в Экспертно-судейскую комиссию РФС по эпизоду с полузащитником "Локомотива" Алексеем Батраковым в матче 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
В прошедшее воскресенье, 27 октября, "Зенит" сыграл вничью 1:1 с "Локомотивом", встречу обслуживал Сергей Карасёв.

Петербургский клуб намерен оспорить решение главного арбитра в части неудаления полузащитника Алексея Батракова. Первую желтую карточку игрок "железнодорожников" получил на 59-й минуте за неспортивное поведение. На 72-й минуте Батраков сделал подкат под Густава Мантуана. Карасев не показал вторую желтую карточку, по мнению петербуржцев, рефери должен был удалять футболиста с поля.

После 13 туров "Зенит" набрал 30 очков и сейчас идет на втором месте в чемпионате, отставая от лидера "Краснодара" на три очка.

Источник: "Матч ТВ"

Зенит Алексей Батраков
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