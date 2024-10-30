"Мы хотим видеть, что трактовка схожих эпизодов - одинаковая. В связи с этим хочется пожелать господину Мажичу наладить работу судей в "серых", как он их называет, зонах, когда нет белого или черного. Наладить таким образом, чтобы мы понимали: что можно сделать футболистам, а что нельзя", - приводит слова Гафина ТАСС.
Милорад Мажич возглавляет должность главы департамента судейства Российского футбольного союза с июня 2023 года. Срок его контракта истекает в июне 2025 года.
"Динамо" за 13 матчей текущего сезона Российской Премьер-Лиги набрало 26 очков, которые позволяют в настоящее место занимать четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре бело-голубые 1 ноября на своём поле сыграют с "Ростовом". Текстовую трансляцию этой игры будет вести Rusfootball.info.
В "Динамо" пожелали главе департамента судейства РФС Мажичу наладить работу арбитров в "серых" зонах
Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал об ожиданиях клуба от судейства в матчах Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо" Москва